إثيوبيا: نسعى عبر التفاوض الجاد لتهدئة مخاوف دول الجوار بشأن سد النهضة

قال مستشار وزير المياه الإثيوبي، محمد العروسي، إن بلاده تسعى من خلال التفاوض الجاد إلى تهدئة المخاوف التي تبديها دول الجوار بخصوص سد النهضة.

مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

وأضاف المسؤول الإثيوبي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح سد النهضة، أن الهدف من هذه المفاوضات هو بناء الثقة والتأكيد على أن مشروع السد لن يشكل تهديدًا على المصالح المائية لدول المنطقة.

استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

يأتي هذا الموقف في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن آليات تشغيل السد وتقاسم حصص المياه.

وكشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن سد النهضة امتلأ عن آخره، حيث بلغ منسوب المياه في السد 640 مترا مكعبا، أي الحد الأقصى لامتلاء السد، مشيرًا إلى عدم قدرة التوربينات على تمرير الإيراد اليومي للمياه، مع عدم فتح بوابات المفيض العلوي.



إغلاق بوابات سد النهضة وبحيرة السد امتلأت

وأكد الدكتور عباس شراقي أن المياه تأتي من أعلى مفيض الممر الأوسط، بدون فتح البوابات، وكمية الإيراد اليومى للمياه موزعة بين التوربينات والممر الأوسط، حيث يبلغ الإيراد اليومي الذي يتم تمريره 400 مليون متر مكعب، موضحًا أنه سيتم فتح بوابة أو اثنين في السد مع التوربينات.

