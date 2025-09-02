HUNTR/X أول فرقة فتيات تتصدر قائمة Billboard Hot 100 لمدة 3 أسابيع

أعلنت مجلة بيلبورد أن الفرقة الافتراضية HUNTR/X، التي ظهرت في الفيلم، تمكنت من الاستمرار في صدارة قائمة Hot 100، التي تصنف أكثر الأغاني رواجًا في الولايات المتحدة الأمريكية، للأسبوع الثالث على التوالي، وبذلك لا يزال الفيلم الموسيقي "KPop Demon Hunters" يحصد النجاحات.

أغنية الفرقة الناجحة "Golden"، التي يشارك في أدائها كل من EJAE، Audrey Nuna، وRei Ami، احتلت المركز الأول على القائمة، وهو ما يعد أسبوعها الثالث غير المتتالي على القمة.

HUNTR/X تتفوق على Destiny's Child

يُعد هذا الإنجاز لفرقة HUNTR/X هو الأول من نوعه لفرقة نسائية تتألف من ثلاث عضوات أو أكثر تتصدر قائمة Hot 100 منذ أكثر من عقدين، وتحديدًا منذ فرقة Destiny's Child. كانت آخر أغنية لفرقة فتيات تصل إلى المركز الأول هي "Bootylicious" لفرقة Destiny's Child في أغسطس 2001. أما آخر أغنية لفرقة فتيات تقضي ثلاثة أسابيع في المركز الأول على القائمة، فكانت أغنية "Independent Women Part I"، التي تصدرت القائمة لأول مرة في نوفمبر 2000.

ولم يقتصر نجاح الفيلم على أغنية "Golden" فقط، بل أصبح ألبوم "KPop Demon Hunters" أول ألبوم موسيقي منذ فيلم "Saturday Night Fever" في عام 1978، الذي يتمكن من وضع ثلاث أغنيات في المراكز الخمسة الأولى من قائمة Hot 100 لأسبوعين متتاليين. فإلى جانب أغنية "Golden" في المركز الأول، حافظت أغنيتا الفرقة الافتراضية Saja Boys وهما "Your Idol" و"Soda Pop" (اللتان يغنيها كل من Andrew Choi، Neckwav، Danny Chung، Kevin Woo من فرقة U-KISS، وsamUIL Lee)، على مركزيهما الرابع والخامس على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، حققت أغنية أخرى لفرقة HUNTR/X بعنوان "How It's Done" أعلى ترتيب لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى المركز التاسع هذا الأسبوع.

أرقام قياسية متعددة لـ"Golden"

خارج قائمة Hot 100، سيطرت أغنية "Golden" على المركز الأول في قوائم بيلبورد الأخرى، بما في ذلك قائمة Streaming Songs، وDigital Song Sales، وGlobal 200، وGlobal Excl. U.S..

وفقًا لبيانات شركة Luminate، جمعت أغنية "Golden" في الولايات المتحدة وحدها 35.3 مليون استماع رسمي، و19.7 مليون انطباع عبر الراديو، بالإضافة إلى بيع 9000 نسخة رقمية في الفترة ما بين 22 و28 أغسطس.

وعلى الصعيد العالمي، جمعت الأغنية 120 مليون استماع و17,000 عملية بيع خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.