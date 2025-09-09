الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تكليف جمعة علي قطب مديرا لمديرية التموين بالفيوم

كلف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، جمعة علي عبدالحفيظ قطب ليقوم بأعمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، خلفا لسامح شبل الذي تم ندبه للعمل مديرا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، ومدة التكليف لهما سنة كاملة أو لحين الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب.

 

يذكر أن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية الجديد بالفيوم، كان يشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، وتميز في متابعاته اليومية وحملاته على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لإحكام السيطرة على ما يطرح للتداول اليومي في الأسواق.

 

في حملة تموينية بالشرقية، ضبط طن ردة و20 كرتونة لحوم وأسماك مجمدة بدون فواتير

تحرير 81 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

علي صعيد آخر فإن آخر حملة علي الأسواق قادها سامح شبل عبد الرازق قبل ندبه إلى محافظة الإسماعيلية، حررت 81 مخالفة تموينية متنوعة، منها 39 مخالفة في قطاع المخابز، وتحفظت علي 445 كيلو لحوم رأس غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطن ونصف طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق.

