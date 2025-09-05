فرنسا تفوز على أوكرانيا بهدفين في تصفيات المونديال (فيديو)

فاز منتخب فرنسا، على أوكرانيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب تاركزينسكي أرينا فروتسواف، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز هدف منتخب فرنسا مايكل اوليز في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

بينما أحرز كيليان مبابي الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 82.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥



هدف أفضل لاعب في العالم كيليان مبابي مع منتخب فرنسا 🤯



pic.twitter.com/E2Yzjt5fOn — محمود مجيد (@MMajeedX) September 5, 2025

وتواجد كيليان مبابي أساسيا أمام منتخب أوكرانيا.

تشكيل منتخب فرنسا

ويتواجد منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات القارة العجوز إلى جانب كل من منتخبي أذربيجان وأيسلندا وكذلك منتخب أوكرانيا.



ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أيسلندا يوم الثلاثاء التاسع من سبتمبر.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026



بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

