إطلاق البوستر الرسمي للدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إطلاق البوستر الرسمي للدورة الـ41، والمقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت شعار: "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي".

وصمّم البوستر الفنان محمد الكومي مستعينًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليجسد رؤية بصرية مميزة تمزج بين الأصالة والحداثة، حيث تظهر الملكة كليوباترا في صورة معاصرة توحد بين التراث الفرعوني والابتكار الرقمي، في إشارة رمزية إلى قدرة المهرجان على الربط بين الماضي العريق والحاضر المبدع والمستقبل.

كما تضم عناصر البوستر ملامح تعكس هوية المهرجان وانتمائه إلى مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، حيث تتجاور الأمواج والعمارة التاريخية مع رموز السينما، في صورة تؤكد مكانة المهرجان كجسر حضاري وفني بين ضفتي المتوسط.

ويؤكد المهرجان من خلال هذا التصميم أن السينما قادرة على أن تكون امتدادًا للهوية الثقافية، وفي الوقت نفسه نافذة على المستقبل، وهو ما تسعى إليه الدورة الجديدة عبر تقديم تجربة ثرية تجمع المبدعين من مختلف بلدان البحر المتوسط في بوتقة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.