الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سكارليت جوهانسون تخطف الأنظار في عرض فيلم Eleanor the Great بمهرجان تورنتو (صور)

سكارليت جوهانسون،
سكارليت جوهانسون، فيتو

خطفت النجمة سكارليت جوهانسن الأنظار، في العرض العالمي لفيلمها Eleanor the Great، ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وظهرت سكارليت، فستانا باللون البيج المائل للوردي، أظهر جمالها الطبيعي، واختارت رفع شعرها للأعلي، لتظهر أقراط أذنها الماسية.

Image
Image

تفاصيل فيلم Eleanor the Great

Eleanor the Great، هو فيلم درامي أمريكي، من إخراج سكارليت جوهانسون، وكتابة توري كامين، وبطولة جون سكويب، وإيرين كيليمان، وجيسيكا هيشت، وتشيويتل إيجيوفور.

عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في قسم "نظرة ما"، بمهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥ في ٢٠ مايو ٢٠٢٥.

Scarlett Johansson wearing a pink off-shoulder dress on a red carpet. She is surrounded by photographers and security personnel. A man in a blue suit and glasses walks behind her.

الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وتقام الدورة ٥٠ من  مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وتشهد العروض الأولي لعدد من الأفلام العالمية، التي تتنافس علي الفوز بجوائز المهرجان.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال، “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تورنتو فيلم تفاصيل فيلم تورنتو أفلام مهرجان تورنتو سكارليت جوهانسون تورنتو مهرجان تورنتو السينمائي الدولي Eleanor the Great

مواد متعلقة

بعد فوزه بجائزة الأسد الفضي بفينيسيا، عرض The Smashing Machine في مهرجان تورنتو (صور)

أنجلينا جولي تتألق في العرض العالمي لفيلم couture بمهرجان تورنتو (صور)

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

بمنطق العفاريت، توفيق عكاشة يكشف كيف تدار السياسة العالمية والإقليمية

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads