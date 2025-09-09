سكارليت جوهانسون تخطف الأنظار في عرض فيلم Eleanor the Great بمهرجان تورنتو (صور)

خطفت النجمة سكارليت جوهانسن الأنظار، في العرض العالمي لفيلمها Eleanor the Great، ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وظهرت سكارليت، فستانا باللون البيج المائل للوردي، أظهر جمالها الطبيعي، واختارت رفع شعرها للأعلي، لتظهر أقراط أذنها الماسية.

تفاصيل فيلم Eleanor the Great

Eleanor the Great، هو فيلم درامي أمريكي، من إخراج سكارليت جوهانسون، وكتابة توري كامين، وبطولة جون سكويب، وإيرين كيليمان، وجيسيكا هيشت، وتشيويتل إيجيوفور.

عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في قسم "نظرة ما"، بمهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥ في ٢٠ مايو ٢٠٢٥.

الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وتقام الدورة ٥٠ من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وتشهد العروض الأولي لعدد من الأفلام العالمية، التي تتنافس علي الفوز بجوائز المهرجان.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال، “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.

