الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
اقتصاد

بتغييرات جوهرية، آبل تكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة غدا

حدث آبل المنتظر،
حدث آبل المنتظر، فيتو

تطلق  شركة آبل غدا الثلاثاء فى الثامنة مساء  سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة والتى  ينتظرها الكثير من المستخدمين  وخلال السطور التالية نستعرض تسريبات  هواتف آيفون الجديدة.

مواصفات هواتف آيفون 

من المنتظر أن تكشف شركة آبل غدا  9 سبتمبر  عن أحدث سلسلة هواتفها هاتف آيفون 17، والتي تشمل آيفون 17 العادي والبرو والبرو ماكس، حيث تشير التسريبات جديدة إلى أن الهواتف سوف تتضمن بطارية بسعة هائلة وتغييرا جوهريا فى الشكل الخاص بالهاتف.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 17 برو ماكس سيحتوي على بطارية تقترب من 5000 مللي أمبير/ساعة، وهو أكبر سعة من نظيره الحالي آيفون 16 برو ماكس الذي جاء بسعة بطارية 4,676 ملل أمبير/ساعة مع العلم أن الهاتف الجديد سيكون أكثر سمكًا وثقلًا من سابقه، ويبدو لاحتوائه على بطارية أكبر مع  تحسين البرامج في نظام التشغيل iOS 26، وكفاءة شريحة A19 Pro، وإدارة طاقة الشاشة.

كما أنه من أبرز التسريبات الجديدة بشأن هواتف آيفون 17 برو ماكس، هي سرعة الشحن اللاسلكي «Magsafe»، كما ستعود آبل إلى تصنيع هيكل الهواتف من الألومنيوم مرة أخرى.

أبرز تسريبات الهاتف 

كما تشير التسريبات إلى أن حجم شاشة آيفون 17 برو ماكس سيصل إلى 6.86 بوصة، ومن المتوقع تزويد جميع هواتف الفئة الجديدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع  كاميرا سيلفي مُحسنة بدقة 24 ميجابكسل، ومعالج A19 الجديد.

