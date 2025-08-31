الأحد 31 أغسطس 2025
اقتصاد

آبل تكشف عن موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة

حدث آبل المنتظر،
حدث آبل المنتظر، فيتو

حددت شركة آبل موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة حيث ينتظر الكثير من المستخدمين موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17، وخلال السطور التالية نستعرض موعد اطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة.

مواصفات هواتف آيفون 

من المنتظر أن تكشف شركة آبل في 9 سبتمبر المقبل عن أحدث سلسلة هواتفها هاتف آيفون 17، والتي تشمل آيفون 17 العادي والبرو والبرو ماكس، حيث تشير التسريبات جديدة إلى أن الهواتف سوف تتضمن بطارية بسعة هائلة وتغييرا جوهريا فى الشكل الخاص بالهاتف.

 

أشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 17 برو ماكس سيحتوي على بطارية تقترب من 5000 مللي أمبير/ساعة، وهو أكبر سعة من نظيره الحالي آيفون 16 برو ماكس الذي جاء بسعة بطارية 4,676 ملل أمبير/ساعة مع العلم أن الهاتف الجديد سيكون أكثر سمكًا وثقلًا من سابقه، ويبدو لاحتوائه على بطارية أكبر مع  تحسين البرامج في نظام التشغيل iOS 26، وكفاءة شريحة A19 Pro، وإدارة طاقة الشاشة.

كما أنه من أبرز التسريبات الجديدة بشأن هواتف آيفون 17 برو ماكس، هي سرعة الشحن اللاسلكي «Magsafe»، كما ستعود آبل إلى تصنيع هيكل الهواتف من الألومنيوم مرة أخرى.

أبرز تسريبات الهاتف 

كما تشير التسريبات إلى أن حجم شاشة آيفون 17 برو ماكس سيصل إلى 6.86 بوصة، ومن المتوقع تزويد جميع هواتف الفئة الجديدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع  كاميرا سيلفي مُحسنة بدقة 24 ميجابكسل، ومعالج A19 الجديد.

