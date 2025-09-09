طريقة تقديم طلب تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025 خطوة بخطوة

تقليل الاغتراب 2025.. تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، خلال ساعات، بهدف تقليل اغتراب الطالب الذي أعلن مكتب التنسيق قبوله في كلية بعيدة عن المنطقة التي يعيش فيها والتي حصل منها على شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، وآخر مراحل تنسيق الجامعات 2025، والتي ضمت الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة والدور الثاني بنظاميها القديم والحديث.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير قواعد تحويلات تقليل الاغتراب وطريقة تقديم طلب تقلييل الاغتراب خطوة بخطوة.

قواعد تحويلات تقليل الاغتراب 2025

تنقسم عملية تحويلات تقليل الاغتراب إلى قسمين.

أولا: التحويل غير المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب إلى كلية أخرى غير مناظرة للكلية التي تم قبوله فيها، لكن بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع القبول بها، وأن تكون الكلية المراد التحويل لها في المحيط الجغرافي للطالب.

يجب أيضا أن يكون الطالب مستوفي لشروط القبول بالكلية، مثل اختبارات القدرات ان كانت الكلية التي يرغب في التحويل إليها تشترط ذلك.

ثانيا: التحويل المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب من كلية إلى كلية أخرى مناظرة لنفس الكلية التي رشحه إليها مكتب التنسيق، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في محيط الطالب الجغرافي، يسمح للطالب الترشح للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل.

طريقة تقديم طلب تقليل الاغتراب 2025 خطوة بخطوة

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لاتمام عملية تحويل تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــا.

يختار الطالب خدمة تقليل الاغتراب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

يحدد الطالب الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

يقوم الطالب بتأكيد طلب التحويل.

يقوم الطالب بطباعة الاستمارة للاحتفاظ بنسخة منها.

ملاحظات هامة في قواعد تقليل الاغتراب

هناك مجموعة من الملاحظات الهامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ويجب على الطالب التعرف عليها، قبل الاقبال على إجراء تحويلات تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

نسبة التحويل المسموح بها بين الكليات تأتي ضمن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية

يتم قبول الطلاب حسب أعلى مجموع بين الراغبين في التحويل.

لا يُسمح بإجراء عملية تقليل اغتراب إلا مرة واحدة فقط لكل طالب.

تتم عملية تحويل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق فقط.

يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب عقب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات لمدة محدودة تعلنها وزارة التعليم العالي.

بالنسبة للمعاهد الخاصة والمتوسطة فإنها تخضع لقاعدة التحويل غير المناظر فقط.



