خبير بالشأن الأفريقي: تجدد الاشتباكات العسكرية في السودان يكشف استمرار جمود المسار التفاوضي

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي: إن تجدد الاشتباكات العسكرية في شمال كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يعد مؤشرا جديدا على أن مسار الصراع لا يزال يتخذ منحى تصعيديًا رغم محاولات التهدئة الإقليمية والدولية.

سيطرة الجيش على موقعي كازقيل والرياش تعكس تحولًا ميدانيًا مهمًا

وأكد د. رشوان، فى تصريح لـ"فيتو"، أن سيطرة الجيش على موقعي كازقيل والرياش تعكس تحولًا ميدانيًا مهمًا، إذ تمنحه تقدمًا نحو مناطق استراتيجية يمكن أن تشكل بوابة للوصول إلى دارفور، وفك الحصار عن مدينة الفاشر، التي تمثل قلب المعادلة العسكرية والسياسية غرب السودان.. هذا التطور يتزامن مع زيارة ميدانية للفريق شمس الدين كباشي، بما يحمله من دلالة رمزية على رفع معنويات القوات والتأكيد على جدية الجيش في استعادة زمام المبادرة.

محاور المواجهات

وواصل الدكتور محمد رشوان حديثه، قائلا: المواجهات في محاور رهيد النوبة، أم صميمة، وكازقيل تشير إلى أن العمليات ليست معارك موضعية، بل جزء من خطة عسكرية متكاملة تهدف إلى فتح ممر بري استراتيجي من كردفان إلى دارفور، غير أن قوة الدعم السريع وانتشاره الواسع في الأرياف، إضافة إلى قدرته على شن هجمات مضادة، يجعل أي تقدم للجيش محفوفًا بمخاطر الاستنزاف.

وسياسيًا، تكشف هذه التطورات عن استمرار الجمود في المسار التفاوضي، إذ يسعى كل طرف إلى تحسين شروطه الميدانية قبل أي طاولة حوار محتملة، كما أن إطالة أمد القتال يهدد بمزيد من التدهور الإنساني، خصوصًا مع امتداد المعارك إلى مناطق مأهولة في شمال كردفان.

معركة الأبيض وشمال كردفان خطوة فاصلة في رسم ملامح المرحلة المقبلة

وتابع: إجمالًا، معركة الأبيض وشمال كردفان تبدو خطوة فاصلة في رسم ملامح المرحلة المقبلة: إما فتح الطريق إلى دارفور وتغيير موازين القوى لصالح الجيش، أو دخول البلاد في حلقة جديدة من المعارك المتنقلة والاستنزاف المتبادل، وهو سيناريو يفاقم الانهيار الأمني والإنساني في السودان.

