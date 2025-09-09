ننشر التشخيص الطبي لحالة المصابين في حادث أتوبيس الأقصر

وقع حادث أليم على الطريق الصحراوي الشرقي قرب دوران محور اللواء سمير فرج بمحافظة الأقصر، إثر انقلاب أتوبيس نقل ركاب كان في طريقه إلى القاهرة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

حادث أتوبيس الأقصر

جرى الدفع على الفور بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفيي الكرنك الدولي والمجمع الطبي الدولي التابعين لهيئة الرعاية الصحية، بينما تم إسعاف أكثر من 15 حالة أخرى بموقع الحادث بعد رفضهم النقل إلى المستشفى، كما غادر آخرين إلى مستشفيات خاصة.

وأصيب كلا من: فاطمة السيد نصر (35 عامًا) – بتر بالذراع الأيسر، محمد أحمد علي (35 عامًا) – كدمات وسحجات، أدهم محمد أحمد علي (3 أعوام) – كدمات وسحجات، آدم محمد أحمد علي (6 أعوام) – كدمات وسحجات، الشاذلي محمود دسوقي (24 عامًا) – كدمات وسحجات.

كما أصيب كلا من: محمود عبد الرؤوف القاعود (35 عامًا) – اشتباه كسر بالذراع الأيسر، عبد الرحمن محمد أحمد (31 عامًا) – جرح تهتك بالرأس،باغلب سلامة نور (28 عامًا) – جروح وكدمات، ملاك جرجس ذكي (48 عامًا) – خلع بالكتف الأيسر، أحمد سيد نوبي (39 عامًا) – جرح باليد اليسرى، مدحت أحمد محمد (34 عامًا) – جروح بالظهر من تناثر الزجاج، أنس محمد النادي (21 عامًا) – كدمات وسحجات،محمود محمد النادي (23 عامًا) – كدمات وسحجات، أحمد حسين الدردير (20 عامًا) – كسر بالكتف الأيسر، أسماء عبد الحميد عبده (40 عامًا) – ما بعد الارتجاج وكدمة في الحوض.

ولقي جراء الحادث 3 أشخاص مصرعهم هم رجل خمسيني وطفلان، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

