تصفيات كأس العالم، يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الإكوادور ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.





موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم



تقام مباراة الأرجنتين والإكوادور فجر يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

وكان المنتخب الأرجنتيني حقق فوزًا في الجولة الماضية على فنزويلا بثلاثية نظيفة في المباراة الأخيرة للنجم ليونيل ميسي على أرض بلاده.

وضمن منتخب الأرجنتين تأهله بالفعل لكأس العالم 2026، حيث يتصدر مجموعته برصيد 38 نقطة، ومنتخب الإكوادور يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وتضمن أول 6 فرق في الترتيب التأهل للمونديال.

مواعيد الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الإكوادور ضد الأرجنتين - 2:00 صباحًا

بوليفيا ضد البرازيل - 2:30 صباحًا

تشيلي ضد أوروجواي - 2:30 صباحًا

فنزويلا ضد كولومبيا - 2:30 صباحًا

بيرو ضد باراجوي - 2:30 صباحًا

نتائج الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية

باراجواي 0-0 الإكوادور

الأرجنتين 3-0 فنزويلا

أوروجواي 3-0 بيرو

كولومبيا 3-0 بوليفيا

البرازيل 3-0 تشيلي

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

1- الأرجنتين 38 نقطة.

2- البرازيل 28 نقطة.

3- أوروجواي 27 نقطة..

4- الإكوادور 26 نقطة.

5- كولومبيا 25 نقطة.

6- باراجواي 25 نقطة.

7- فنزويلا 18 نقطة.

8- بوليفيا 17 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 10 نقاط.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

