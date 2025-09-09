الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
تشكيل منتخب البرتغال المتوقع ضد المجر في تصفيات كأس العالم

 يحل منتخب البرتغال ضيفا أمام منتخب المجر، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “بوشكاش أرينا” في مشواره ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يقود تشكيل منتخب البرتغال ضد المجر، الدون كريستيانو رونالدو، رفقة جواو فيليكس، بالاضافة إلي الثنائي جواو نيفيس، وبرونو فيرنانديز.

 

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع ضد المجر

حراسة المرمى: دييجو كوستا.
خط الدفاع: نونو مينديش، روبن دياز، جونزالو إيناسيو، جواو كانسيلو.
خط الوسط: بيدرو نيتو، جواو نيفيس، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، فيتينا.

 

وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية على حساب أرمينيا بخمسة أهداف دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين لصالح فريقه.

ومنتخب المجر تعادل مع أيرلندا بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال من أجل رفع حظوظ تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

وتتصدر البرتغال المجموعة بثلاث نقاط، تليها المجر بنقطة واحدة، وأيرلندا في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أرمينيا المجموعة بلا نقاط.

 

موعد مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم 

تنطلق  مباراة البرتغال والمجر في تصفيات المونديال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة البرتغال أمام المجر

 تذاع مباراة البرتغال ضد المجر عبر قناة beIN sports 3.

