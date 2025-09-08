تصفيات كأس العالم، منتخب ليبيا يتقدم 2-0 أمام إيسواتيني في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب ليبيا أمام نظيره إيسواتيني بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب بنغازي الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

سجل هدفي التقدم لصالح المنتخب الليبي كل من معاذ عيسى في الدقيقة 8 وعزو المريمي في الدقيقة 19

تشكيل ليبيا أمام إيسواتيني

ودخل منتخب ليبيا مباراته أمام إيسواتيني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن التيهار.

خط الدفاع: أحمد صالح، علي يوسف، فضل سلامة، مهند إيتو.

خط الوسط: أسامة الشريمي، صبحي المبروك، مروان حبشي.

خط الهجوم: منعم عكاشة، معاذ عيسى، عزو المريمي.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: مراد الوحيشي، سيف جدور، معاذ العمامي، محمود الشتيوي، محمود الشلوي، محمد الأجنف، عبدالله داقو، نور الدين القليب، فهد المسماري.

ويتواجد منتخب ليبيا في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات الرأس الأخضر والكاميرون وأنجولا وموريشيوس وإسواتيني.

القناة الناقلة لمباراة ليبيا أمام إيسواتيني

وتنقل مباراة ليبيا وإيسواتيني اليوم في تصفيات كأس العالم علي على قناة SSC EXTRA.

ترتيب الفريقين قبل إنطلاق المباراة

وكان منتخب ليبيا، حقق فوزًا مهمًا في الجولة السابعة ضد أنجولا، بهدف دون رد، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة.

ويتصدر ترتيب المجموعة، الرأس الأخضر برصيد 16 نقطة، يأتي منتخب الكاميرون ثانيًا برصيد 15 نقطة، وأنجولا في المركز الرابع بـ 7 نقاط، ويتواجد على الترتيب في المركزين الخامس والسادس موريشيوس وإيسواتيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.