الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الشيكارة بـ 1300 جنيه، وزير الزراعة يعترف بوجود سوق سوداء لبيع الأسمدة (فيديو)

الأسمدة، فيتو
الأسمدة، فيتو

اعترف  الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، بوجود سوق سوداء لبيع الأسمدة المدعمة، مرجعًا أسبابها إلى وجود سعرين للأسمدة، إضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة، مثل قيام ملاك الأراضي بتأجيرها دون تسليم بطاقات الحيازة للمزارعين، ما يحرمهم من الحصول على الأسمدة المدعمة ويدفعهم للجوء إلى  السوق السوداء.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الشيكارة تباع بنحو 1300 جنيه، مقابل سعر مدعوم يتراوح بين 250 و300 جنيه: "هناك أيضًا تجاوزات محدودة في الحصر الزراعي ببعض الجمعيات، يجري التعامل معها بكل حزم".

 وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة، رغم التحديات الإقليمية، مضيفا أن الوزارة ضخت أكثر من مليون طن من الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي، الذي يمتد من 15 أبريل حتى 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الكميات المستهدفة تبلغ نحو 1.2 مليون طن، ويجري توزيعها تدريجيًا وفق منظومة واضحة ومراقبة.

وتابع، أنّ الأسمدة تُوزع بسعر معلن ومدعم يبلغ 4500 جنيه للطن، ويُسمح فقط بإضافة مصاريف نقل بسيطة لا تتجاوز جنيهات معدودة، مشددًا على أن الوزارة قامت بتغيير آلية التوزيع بالكامل، لتتم وفق نظام التوريد التدريجي بما يضمن تلبية احتياجات صغار المزارعين حتى 25 فدانًا، ومتابعة دقيقة عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور علاء فاروق أن الوزارة تُكثف جهود الرقابة الصارمة، بالتعاون مع وزارة التموين، من خلال لجان تفتيش تغطي أكثر من 6200 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور علاء فاروق الأسمدة المدعمة وزير الزراعة

مواد متعلقة

وزير الزراعة الإيراني: نواجه صعوبات في توفير الأمن الغذائي

وزير الزراعة يعتمد اللائحة التنفيذية للجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني

وزير الزراعة يوجه بحملات مرور مفاجئة على الإدارات للتفتيش على المستلزمات المدعمة

"غرفة الإسكندرية” تبحث مع وزير الزراعة اللبناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads