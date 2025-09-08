الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يدمر برج السلام وسط مدينة غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن غارة إسرائيلية بـ3 صواريخ دمرت برج السلام وسط مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا 50 برجًا إرهابيًّا في يومين وهذه مجرد بداية للعملية البرية القوية في مدينة غزة.

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة مباشرة إلي سكان قطاع غزة، دعاهم فيها إلي مغادرة مناطقهم على الفور.

العملية البرية الإسرائيلية في غزة

 

ولفت نتنياهو: إلي أن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل مناورة برية.

وتابع: القضاء على الإرهابيين منفذي عملية القدس لا يكفي كما أن ملاحقة مؤيديهما ومساعديهما لا تكفي أيضًا.

 

نتنياهو: ما حدث في مدينة غزة مجرد بداية

وأكد نتنياهو أن ما شهدته مدينة غزة خلال الساعات الماضية ليس سوى المقدمة، مشيرًا إلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في القطاع خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة نتنياهو جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

قطر تدعو حماس لقبول المقترح الأمريكي بشأن غزة

الرئيس الفلسطيني: لا حكم لحركة حماس بعد انتهاء حرب غزة وتسليم سلاحها للسلطة

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads