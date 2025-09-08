جيش الاحتلال يدمر برج السلام وسط مدينة غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن غارة إسرائيلية بـ3 صواريخ دمرت برج السلام وسط مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا 50 برجًا إرهابيًّا في يومين وهذه مجرد بداية للعملية البرية القوية في مدينة غزة.

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة مباشرة إلي سكان قطاع غزة، دعاهم فيها إلي مغادرة مناطقهم على الفور.

العملية البرية الإسرائيلية في غزة

ولفت نتنياهو: إلي أن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل مناورة برية.

وتابع: القضاء على الإرهابيين منفذي عملية القدس لا يكفي كما أن ملاحقة مؤيديهما ومساعديهما لا تكفي أيضًا.

نتنياهو: ما حدث في مدينة غزة مجرد بداية

وأكد نتنياهو أن ما شهدته مدينة غزة خلال الساعات الماضية ليس سوى المقدمة، مشيرًا إلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في القطاع خلال الفترة المقبلة.

