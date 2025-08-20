الأربعاء 20 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

فدوى عابد: كنت أعمل في العقارات ولم أتوقع دخول المجال الفني (فيديو)

فدوى عابد، فيتو
فدوى عابد، فيتو

أكدت الفنانة فدوى عابد، أنها لم تكن تتوقع دخول المجال الفني، موضحة أنه جاء بالصدفة وكانت المخرجة هبة يسري السبب فى ذلك.
وقالت خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "dmc"،  إن المخرجة هبة يسري، تربطها علاقة صداقة مع شقيقتها وزوجها، وفي إحدى الزيارات تعرفا على بعضهما فطلبت منها المخرجة هبة يسري العمل في الفن ولكنها رفضت فى ذلك الوقت.


وأضافت أنها بدأت حياتها بالعمل في مجال العقارات، وأنها حققت نجاحا كبيرا ولكنها لم تجد نفسها في هذا المجال، موضحة: "كنت أعمل في العقارات، وأصور مشاهدي فى مسلسل سابع جار وكان ذلك شاقا عليا".


وأوضحت: "انتهيت من تصوير مسلسل سابع جار في 2018، ثم توقفت عن العمل فى العمل فى الفن لمدة عامين، وقررت الزواج الثاني فى 2019، وقرار الزواج استغرق ما يقرب من عام كامل من التفكير".
 

وتابعت: "حفل زفافي الثاني كان فى مسجد محمد علي بالقلعة".
 

