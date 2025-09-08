الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
أوغندا تخطف فوزا غاليا من الصومال بثنائية في تصفيات كأس العالم

منتخب اوغندا، فيتو
منتخب اوغندا، فيتو

فاز منتخب اوغندا علي الصومال بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة بالمجموعة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مباراة أوغندا ضد الصومال

وأحرز ثنائية أوغندا ألان اوكيلو من ضربة جزاء في الدقيقة 6 وأحرز الهدف الثاني جود سيمو غالي في الدقيقة 36.

 

وانتعشت آمال المنتخب الأوغندي في إمكانية التأهل لنهائيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عندما نجح في الفوز على الوصيف منتخب موزمبيق في الجولة الماضية ليصل إلى النقطة 12 قبل الفوز اليوم وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة.

وتزيد فرص تأهل منتخب أوغندا مباشرة إلى كأس العالم حيث يتعين عليهم الفوز في المباريات القادمة خاصة المواجهة المرتقبة ضد الجزائر في الجولة العاشرة والختامية مع تعثر منتخب موزمبيق.

