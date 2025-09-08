الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي المجلس القومي للمرأة لتعزيز التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ولفيف من ممثلي المجلس، لبحث تعزيز التعاون بما يخدم جهود المجلس وبرامجه التنموية.

في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة

يأتي هذا اللقاء انطلاقًا من الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف تمكين المرأة ودعمها باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.

وخلال اللقاء، أكد الفريق حرصه على مد جسور التعاون مع المجلس القومي للمرأة بما يسهم في دعم برامجه وأنشطته التنموية، مشددًا على أن المرأة المصرية شريكًا فعالًا في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

كما استعرضت المستشارة أمل عمار عددًا من المبادرات والمشروعات التي ينفذها المجلس  لدعم المرأة والأسرة المصرية في مختلف المجالات، مع التركيز على البرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة.

جاء ذلك بحضور؛عددًا من أعضاء المجلس القومي للمرأة؛ الدكتورة ميادة عبد القادر والمهندسة هدى منصور  والدكتورة رشا مهدى، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس بالإسكندرية.

