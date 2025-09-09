هل تنجح الجهود الدولية في إيقاف الحرب بالسودان؟ خبير بالشأن الأفريقي يجيب

أكد الدكتور رمضـان قرني، الخبير المتخصص في الشأن الأفريقى، أن تكثيف التحركات الأممية لوقف الحرب بالسودان، أصبحت أمرا حتميا خاصة بعد فشل المحاولات الإقليمية وتحركات القوى الكبرى (رباعية واشنطن) في وقف الحرب فى السودان والتي تسببت في انهيار الاقتصاد السودانى وقلة الغذاء.

وأوضح د. قرني، في تصريحات لـ"فيتو"، أن الأمم المتحدة سوف تعقد اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون موضوع السودان مطروحا، خاصة أن السودان يشارك بوفد رسمي بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، كذلك اجتماعات الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ومن المقرر أن تكون الجلسة الخاصة بالسودان في اليوم الأول وستقدم خلالها النائب العام بالسودان بيانًا بصفتها رئيسًا للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.



جرائم حرب واسعة ومنهجية

وأكد د. قرني، قائلا: تبدو أهمية تلك الاجتماعات الدولية في ضوء:

أولا: إعلان البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أن طرفي الصراع في البلاد استهدفا السكان المدنيين بشكل متعمد، وارتكبا جرائم حرب واسعة ومنهجية، وقد ترقى بعض هذه الأفعال إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.



ثانيا: أداء حكومة الدعم السريع "تأسيس" الموازية القسم الدستورية الأسبوع الماضي، وتشكيل مجلس رئاسي بقيادة حميدتي، واختيار "محمد حسن التعايشي" رئيسًا للوزراء والإعلان عن برنامج الوزارة والذي يتضمن توفير الأمن وحماية المدنيين وتقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتوفير فرص التعليم، والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.



ثالثا: تفاقم الأوضاع الإنسانية بمنطقة دارفور، خاصة بعد اعتراف منظمة «الصحة العالمية» أخيرًا بوجود مجاعة في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وانتشار وباء الكوليرا في أكثر من إقليم بالسودان.



رابعا: حالة الاستنفار الدولي التي واكبت الكارثة الإنسانية بقرية "ترسين" في منطقة جبل مرة، والتي شهدت انهيار أرضي أدى إلى وفاة ألف مواطن واختفاء قرية بأكملها.



ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأقاليم المحاصرة

وواصل حديثه، قائلا: يرجح أن تركز الجهود الدولية بدرجة كبيرة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأقاليم المحاصرة بالسودان، خاصة دارفور، في ضوء إعلان الجيش والدعم السريع عن استمرار فتح المعابر.

وتابع قرني: من المتوقع استمرار المواقف الدولية الرافضة لمنح الشرعية لحكومة الدعم السريع، بالنظر إلى عدم اعتراف أي دولة بها حتى الآن، وكذلك رفض الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لها، والتحذير من تقسيم السودان.

ومن المستبعد نجاح التحركات الدولية في إيقاف العمليات العسكرية الجارية، بالنظر إلى مواقف طرفي الصراع، واتجاه العمليات بشكل كثف نحو إقليمي دارفور وكردفان، وتمسك طرفي الصراع بأولوية الحسم العسكري.

