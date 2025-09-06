السبت 06 سبتمبر 2025
موعد مباراة إنجلترا وأندورا في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

 يستضيف ملعب "فيلا بارك" مباراة إنجلترا وأندورا، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من المجموعة الحادية عشر لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة إنجلترا وأندورا في تصفيات كأس العالم 2026

 تنطلق مباراة إنجلترا وأندورا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا ضد أندورا 

تذاع مباراة إنجلترا أمام أندورا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويدخل منتخب إنجلترا المدرب توماس توخيل مباراة أندورا وهو يمتلك 9 نقاط في الصدارة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الماضية، في حين أن أندورا بلا نقاط في المركز الخامس والأخير بعدما خاض 4 مباريات.


وتضم تلك المجموعة، بخلاف إنجلترا وأندورا، كل من ألبانيا، صربيا ولاتفيا، مع العلم أن الأسود الثلاثة سيواجهون المنتخب الصربي يوم الثلاثاء المقبل.

 

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

 بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

 

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

 

