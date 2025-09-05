مش فاهمين إننا رايحين كأس العالم، مدرب ألمانيا يفتح النار على لاعبيه بعد فضيحة سلوفاكيا

أكد ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا خيبة أمله من أداء فريقه خلال الخسارة بهدفين نظيفين ضد سلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقال ناجلسمان في تصريحات نقلتها "وان فوتبول": "لم يقدم الفريق بأكمله ضد سلوفاكيا أداء جيد".

وأضاف: "قمنا بتقديم أداء سيئ للغاية، تفوق علينا الخصم بكثير من حيث الكثافة ثم ظهرت جودته، إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك فربما علينا الاستسلام".

وواصل: "ليس لدي حتى تفسير لهذا الأمر في الوقت الحالي، يجب أن يفهم الجميع أننا ذاهبون لكأس العالم ونريد أن نلعب دورًا قويًّا هناك".



وأتم: "لقد اخترنا أفضل اللاعبين من ألمانيا ولكن ربما نحتاج إلى التركيز بشكل أقل على الجودة الفنية وضم لاعبين يظهرون كثافة أكثر، يجب على الجميع أن يفهم ذلك، لدي ثقة في اللاعبين لكن بعض الأمور يجب أن تتغير".

ويسعي جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا لمحاولة العودة وتقديم أداء جيد عندما يواجه منتخب أيرلندا الشمالية يوم الأحد.

