بوليتيكو يتوقع أن تقلص الاستراتيجية الجديدة وجود أمريكا العسكري بأوروبا والشرق الأوسط

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن مسودة استراتيجية دفاع أمريكية عرضت على هيغسيث تضع مسائل داخلية وإقليمية قبل مواجهة الصين روسيا.

كما أوضحت مسودة استراتيجية الدفاع الأمريكية تمثل تحولا كبيرا عن سياسات إدارات سابقة بما فيها إدارة ترمب الأولى.

ويتوقع أن تقلص الاستراتيجية الجديدة وجود أمريكا العسكري بأوروبا والشرق الأوسط وتخفض المساعدات الأمنية

وقبل وقت سابق حث الرئيس الصيني شي جين بينج، الصين وروسيا على مواصلة تعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية، والتنسيق الاستراتيجي الدولي.

قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الصينى فى أستانا

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الصينى، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا.

وقال إن الرئيس الروسي بوتين أجرى زيارة دولة ناجحة إلى الصين في مايو الماضي، وإن الجانبين يعملان سويا لوضع خطط وترتيبات للتنمية المستقبلية لعلاقاتهما الثنائية في هذه المرحلة التاريخية المهمة المتمثلة في الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

وقال إنه في مواجهة وضع دولي محفوف بالاضطرابات والتغيرات، يتعين على البلدين مواصلة التمسك بالتطلع الأصلي للصداقة الدائمة، والتمسك بالتصميم على تحقيق المنفعة للشعبين.

وحث الصين وروسيا على الحفاظ بشكل مستمر على القيمة الفريدة في العلاقات الصينية-الروسية واستكشاف القوة الدافعة الداخلية للتعاون الثنائي، قائلا إنه يتعين على البلدين بذل الجهود لحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وحماية الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

