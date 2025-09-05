الكرملين: لا توجد خطط لإجراء محادثات مع ترامب ودعوة زيلينسكي إلى موسكو للتحدث وليس للاستسلام

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد تفاصيل حتى الآن حول إمكانية إجراء محادثات جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي ودونالد ترامب، لكنه أضاف أنه "من الممكن ترتيبها بسرعة".

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "لا توجد خطط حتى الآن"، غير أنه أكد أن الاتصالات بين الكرملين وواشنطن مستمرة، مشيرا إلى أن هناك قنوات اتصال بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية.

وحول أوكرانيا، قال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي في المنتدى الاقتصادي الشرقي، إنه لا يمكن للوحدات العسكرية الأجنبية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه "يجب تقديم ضمانات أمنية لكل من أوكرانيا وروسيا".

وقال بيسكوف إن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا يمكن وينبغي أن تكون موضوع مفاوضات".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن أحكام الاتفاقيات في إسطنبول عام 2022 تضمنت جميع الضمانات الأمنية.

وحول قمة روسية أوكرانية، قال بيسكوف إن هناك حاجة إلى إنجاز قدر هائل من العمل قبل عقد اجتماع رفيع المستوى أو قمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موسكو للتحدث وليس للاستسلام".

واعتبر أن "المحادثات بين بوتين وترامب ليست سهلة، فكل منهما يدافع عن مصالح بلاده".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.