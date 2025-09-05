الأمم المتحدة: مصرع 2200 شخص وتضرر 84 ألفا آخرين في زلزال أفغانستان

قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ أفغانستان، مساء اليوم الجمعة: إن الزلزال الذي ضرب البلاد دمر ما لا يقل عن 6700 منزل، وأدي لانهيار قرى بأكملها.

وتابع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأفغانستان: "الزلزال أودى بحياة أكثر من 2200 شخص وتضرر من آثاره 84 ألفا آخرين".



ضحايا زلزال أفغانستان

وشهد شرق أفغانستان يوم 31 أغسطس الماضي زلزالا هو الأقوى خلال الأعوام الماضية، أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة أكثر من 3000 آخرين.

كما أفادت مصادر محلية، بأن المستشفى الرئيسي في مدينة جلال آباد ا لأقرب إلى بؤرة الزلزال، أصبح ممتلئا فوق طاقته.

بينما تواجه فرق الإنقاذ تحديات جسيمة في الوصول إلى الناجين بسبب وعورة التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية.

أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر

وكانت السلطات الأفغانية وجهت طلبا رسميا إلى روسيا للمساعدة في أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر، حيث أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف ذلك، قائلا: "الطلب الأفغاني يتم حاليا دراسته بشكل عاجل من قبل وزارة الطوارئ الروسية"، وأن الجانب الروسي يقيّم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة.

