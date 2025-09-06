تراجع تراخيص السيارات خلال شهر أغسطس بنسبة 2.5% عن الشهر السابق

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2025، فى تقريرها عن عدد المركبات التي تم التأمين الإلزامي عليها وتم ترخيصها "زيرو" 52482 مركبة بنسبة انخفاض 2.5%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير الصادر من الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، إن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1.704 مركبة موديل 2022 و1405 مركبات موديل 2023 و3066 مركبة موديل 2024 و32254 مركبة موديل 2025 و14053 مركبة موديل 2026

إجمالي تراخيص السيارات الملاكى في مصر

وأضاف التقرير الصادر من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19558سيارة ملاكي بنسبة انخفاض 7.9%عن الشهر السابق من بينها 341سيارة موديل 2022 و697 سيارات موديل 2023 و1348 موديل 2024 و7731موديل 2025 و9441 موديل 2026.

