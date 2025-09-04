أسعار سيارات سيات إبيزا موديل 2025 خلال سبتمبر

استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات، أسعار سيارات سيات خلال شهر سبتمبر الجاري داخل السوق المصري، وشملت قائمة الاسعار سيارات سيات إبيزا موديل 2025.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سيات في السوق المحلي خلال شهر سبتمبر بعد إخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة وهي:

يصل سعر الفئة الأولى نحو 999 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية FR نحو مليون و199 ألف

يصل سعر الفئة الثالثة FR-Black Edition، نحو مليون و259 ألف

وحصلت سيارات سيات إبيز الهاتشباك، علي محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو” ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات الأمان والسلامة في سيارات سيات ابيزا

-6 وسائد هوائية

– فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– نظام الثبات الإلكتروني ESP

– نظام مراقبة الجر TCS

– عجلة قيادة كهربائية

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

– مساعد الفرامل الفجائية BA

– مثبت ومحدد سرعة

– أنظمة مراقبة الإطارات

– أنظمة المساعدة على التلال HA

– حساسات ركن خلفية

– نظام تنبيه السائق

– فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

– إضاءة داخلية متعددة الألوان

