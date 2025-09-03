الزملوط يستعرض مع البحوث الزراعية تطوير نظم الري بالوادي الجديد

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لمناقشة آفاق التعاون المقترح تنفيذه في المحافظة في المجالات البحثية والتنموية الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز لشؤون البحوث، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة المحافظة.

واستعرض محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء أهم المشروعات الزراعية التي تنفذها المحافظة حاليًا في مجالات استصلاح الأراضي والتوسع في الزراعات الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد، فضلًا عن مشروعات تطوير نُظم الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وبحث اللقاء آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لشباب المزارعين والمهندسين الزراعيين بالمحافظة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة.

