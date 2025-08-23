بسمة وهبة تدافع عن عودة شيرين لـ حسام حبيب: بتحبه ومش قادرة تبعد عنه وهينقذها من خطر اللي حواليها

دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وهو الخبر الذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وقالت بسمة عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بإنستجرام، إن شيرين مقدرتش تبعد عن حسام حبيب ودي ست عندها قلب ومشاعر وحسام مش خطر عليها دا الناس اللي مع شيرين أكتر خطر عليها من حسام.

وتابعت: “شيرين كانت في حالة مستقرة نفسيًّا خلال زواجها من حسام، وأن الخلافات التي وقعت بينهما لم تتجاوز كونها مشكلات طبيعية بين أي زوجين”.

الحب هو الحكاية

وأوضحت أن العلاقة بين شيرين وحسام قائمة في الأساس على الحب، مضيفة: شيرين وحسام بيحبوا بعض.. ودي كل الحكاية.

ودعت الجمهور إلى التوقف عن الهجوم على شيرين والتدخل في قراراتها الشخصية، مؤكدة: هي فنانة كبيرة.. واختياراتها الشخصية مش من حقنا نحكم عليها.

حسام قد يكون منقذها

أشارت بسمة إلى أن عودة حسام لحياة شيرين قد تكون لصالحها، قائلة: ممكن حسام هو اللي ينقذها من الناس اللي حواليها، ويرجعها لنجاحها اللي عرفناه زمان.

كما انتقدت تدخل بعض المحامين في تفاصيل حياتها، مضيفة: مشفتش محامين بيتدخلوا في حياة موكليهم الشخصية بالشكل ده.

صورة قديمة تعيد إشعال الجدل

تزامنًا مع الجدل الدائر، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورة تجمع شيرين وحسام داخل أحد محلات الأثاث.

محامي شيرين ينسحب رسميًا

في تطور لافت، أعلن المحامي ياسر قنطوش، وكيل شيرين عبد الوهاب، استقالته من الترافع عنها بعد عودتها إلى حسام حبيب.

وأوضح في بيان رسمي أنه دافع عنها على مدار سنوات، وتمكن من استعادة حقوقها القانونية، لكنه تفاجأ بطلبها التنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد حسام، ما دفعه للتنحي.

تفاصيل استقالة ياسر قنطوش

كشف قنطوش أن شيرين كانت تستنجد به مرارًا، مشيرًا إلى أنه كان يتدخل شخصيًا في أوقات متأخرة لحمايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلًا: كنا ننزل أنا وزملائي الفجر بعد استغاثات منها.

وأضاف أن صوته سُمع أثناء مكالمة جمعته بها مؤخرًا، واصفًا حالتها بـ"غير الطبيعية"، وأنها قامت بتوبيخ الفريق القانوني حين حاولوا الاطمئنان عليها.

ومن جانبه رد المطرب حسام حبيب عن الأنباء المتداولة بشأن عودته لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في تصريح خاص لـ “فيتو”: عودتي إلى شيرين شائعة كاذبة، وليست هناك أي نية للرجوع، وتلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابع: إن من يروج تلك الشائعات هو شخص شيرين أنهت التعاملات معه تمامًا، ويفتعل تلك الشائعات لكونه يظن إنني السبب وراء إنهاء التعامل معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.