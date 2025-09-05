الوطنية للانتخابات تنفي تأجيل انتخابات النواب: جار إعداد الجدول الزمني

نفى القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲٥.

وأضاف أن انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الاجرائي والزمني للعملية الانتخابية وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.

وأهابت الهيئة بالجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتجنب إثارة الشائعات.

