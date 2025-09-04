التوصية بإصدار قانون تداول المعلومات «الأبرز»، تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، جلسة موسعة بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والعديد من القامات الصحفية والقيادات النقابية ونقباء الصحفيين السابقين، للاستماع إلى الأفكار والمقترحات حول تطوير المنظومة الإعلامية بما يواكب المتغيرات المتسارعة محليًا ودوليًا، ويمكن الإعلام المصري من أداء رسالته على الوجه الأكمل.





مناقشة ورقة التطوير المهني

وناقش الحضور الورقة المقدمة من لجنة التطوير المهني بالهيئة برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، وبالمشاركة مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية برئاسة الدكتور أيمن عبدالوهاب.

محاور ورقة تطوير الصحافة

وتضمنت محاور رئيسية لتعزيز الشفافية والمصداقية، استحداث محتوى رقمي، تغطية القضايا الإقليمية والدولية، تنوع السياسات التحريرية للصحف القومية، متابعة جودة المحتوى، التدريب المستمر وبناء قدرات الصحفيين الشباب، دراسات ميدانية لتحديد احتياجات المجتمع، استعادة دور الكاريكاتير، دعم البنية التحتية، إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، تحديث السياسات الإعلانية الرقمية، وإنشاء مرصد وطني للبيانات والمعلومات.

خطة تطوير المحتوى الصحفي



ورحب المهندس عبدالصادق الشوربجي بالحضور، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والتعاون المستمر للخروج بتوصيات رئيسية لخارطة الطريق الإعلامية. واستعرض جهود الهيئة على مدار خمس سنوات منذ توليه المسئولية، ومنها إدارة واستثمار الأصول، تحسين موارد المؤسسات، معالجة المديونيات، مواجهة تحديات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتطوير المحتوى الصحفي والإداري بالمؤسسات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لتحسين الأوضاع.

حل ملف المعاشات الصحفيين

وطالبت الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق الدولة بحل مشكلة المعاشات نهائيًا وبشفافية، معربة عن تفاؤلها بانطلاقة إعلامية مصرية متميزة.

التدريب ضرورة لا رفاهية

وأشار وكيل الهيئة علاء ثابت إلى أن التدريب والتحديث المستمر أصبحا ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدًا على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق بين النقابة والهيئة.

حصر التحديات وطرح الحلول

وأكد عضو الهيئة حمدي رزق أن الجلسات السابقة وضعت ملامح رئيسية للانطلاق عبر حصر التحديات وطرح الحلول الواقعية، مؤكدًا أهمية تطوير الصحافة المقروءة والإلكترونية والبنية التحتية للمؤسسات.

طريق صحيح لإعلام أكثر تطورًا

وشدد نقيب الصحفيين خالد البلشي على أن التطوير يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لبناء مسار مختلف، مؤكدًا أن “الرؤية موجودة وبدأنا الطريق الصحيح”.

المشهد يمنح الأمل

وأكد نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش أن المشهد الحالي يمنح الأمل بتوافر الإرادة السياسية، داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة وتغليب المصلحة العامة فوق الخلافات.

قلم الصحفي أمن قومي

وأشاد حاتم زكريا، سكرتير عام الصحفيين الأسبق، بمجهود الهيئة، معتبرًا أن قلم الصحفي هو “أمن قومي”، داعيًا لتحويل الأفكار المطروحة إلى واقع.

دعم اقتصادي وتشريعي

وأكد نقيب الصحفيين السابق عبدالمحسن سلامة أن تطوير الصحافة لا ينفصل عن وضع اقتصادي قوي للمؤسسات، مطالبًا بدعم تشريعي خاص بالتأمينات والضرائب.

إصلاح مالي جذري

وأشار رئيس مجلس إدارة الأهرام الدكتور فايز فرحات إلى أن الوضع المالي للمؤسسات القومية يحتاج لإصلاح جذري، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتجديد الدماء الصحفية.

الصحافة القومية عمود الخيمة

وشدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إسلام عفيفي على أن الصحافة القومية هي “عمود الخيمة”، مؤكدًا ضرورة مساندتها في ظل التحديات الاقتصادية والمهنية.

تطوير المحتوى برؤية واقعية

وأوضح الكاتب سامح عبدالله أن تطوير المحتوى الصحفي يجب أن يتم برؤية واقعية تراعي المنافسة الشرسة محليًا ودوليًا، مع تعزيز التعاون بين الصحفيين والجهات الرسمية.

مواجهة الدخلاء وزيادة التوزيع

وطالب محمد شبانة بمواجهة الدخلاء على المهنة، وزيادة منافذ التوزيع، والعمل على استثمار الأصول وزيادة حصيلة الإعلانات.

ميثاق شرف وبرامج تدريب

وشدد عبدالرؤوف خليفة على ضرورة وضع ميثاق شرف للمهنة، وتوفير برامج تدريب متطورة للصحفيين لمواكبة العصر.

استثمار الأصول والحفاظ على الصحافة الورقية

وأكد جمال عبدالرحيم أهمية استثمار الأصول والحفاظ على الصحافة الورقية كجزء من الأمن القومي، مشددًا على ضرورة تطوير المحتوى والاهتمام بالصحفيين الشباب.

تعديل التشريعات وتنمية الموارد

وطالب حسين الزناتي بتعديل التشريعات الصحفية وجذب موارد جديدة للنقابة، مع العمل على حل مشكلات توزيع الصحف.

اقتحام عالم السوشيال ميديا

وأشار محمد يحيى إلى أهمية تدريب الصحفيين على أدوات السوشيال ميديا ومنصات الفيديوهات لزيادة التأثير والوصول إلى جمهور جديد.

الصحافة نبض الشارع

وأكدت دعاء النجار أن الصحافة يجب أن تكون نبض الشارع المصري، مطالبة بتوسيع برامج التدريب وتوقيع بروتوكولات تعاون دولية، وحل مشكلة المؤقتين.

قانون تداول المعلومات أولوية

في رسالة له نقلها عنه الكاتب الصحفي حمدي رزق، شدد الكاتب الصحفي خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، على ضرورة صدور قانون تداول المعلومات كخطوة أساسية لتطوير المحتوى الصحفي

