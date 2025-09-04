فوز المرشح محمد عبد العليم بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر.

وفي محافظة الأقصر، بلغ عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 915 ألفًا و863 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم في جولة الإعادة 71 ألفًا و476 ناخبًا بنسبة مشاركة بلغت 7.8%.

وأشارت الهيئة إلى أن الأصوات الصحيحة بلغت 70 ألفًا و575 صوتًا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 892 صوتًا.

وجرت جولة الإعادة بين كل من محمد عبد العليم حسين محمد ومحمد محمود ياسين أبو السعود، حيث حصل الأول على 51 ألفًا و203 أصوات، مقابل 19 ألفًا و372 صوتًا لمنافسه.

وبذلك أعلنت الهيئة فوز المرشح محمد عبد العليم حسين محمد بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأجريت جولة الإعادة في 5 محافظات، والتي يتنافس فيها المرشحون على المقاعد المتبقية، وجاءت على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ الجديد، بعد الانتهاء من كافة المراحل الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

