حزب الوفد: نتنياهو قاتل الأطفال والنساء ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية

أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية ترمى بالمنطقة إلى حالة من الدمار وعدم الاستقرار.

تصريحات نتنياهو بتهجير الفلسطينيين

وفي الوقت الذى جدد فيه الوفد تأكيده على وقوفه إلى جانب كل المصريين خلف قيادته السياسية ضد سياسات وتحركات نتنياهو الخبيثة، يؤكد بيت الأمة رفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه.

وذكر بيان الوفد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وكل أعراف حقوق الإنسان وتقتل النساء والأطفال في غزة وتقصف نيرانها ضد شعب غزة الأعزل، وسط صمت دولى مريب يهوى بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

وتابع بيان الوفد: نحمد الله أنه وهب مصر قيادة سياسية واعية وجيش وطنى بامتياز قادر علي الدفاع عن أرض الوطن ومواجهة أي مخطط خبيث من دولة الاحتلال.

