رئيس حزب الوفد يصدر قرارا جديدا بفصل أحد الأعضاء

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل محمد السيد محمد إبراهيم الطنانى، من حزب الوفد وجميع تشكيلاته ومنعه من دخول الحزب.



انتخابات مجلس النواب والشيوخ

وفى وقت سابق أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الأولوية في اختيار مرشحات الوفد في الانتخابات البرلمانية ستكون للوفديات في إطار معايير محددة.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه رغم الأزمة المالية التي يمر بها الحزب وامتلاك الحزب لجريدة ورواتب لعدد كبير من الصحفيين والموظفين إلا أنه طوال تلك المدة لم يقترب من ودائع الحزب أو يبيع أي أصول من أصوله.

وأشار إلى أن الانتخابات في مجملها مكلفة بشكل كبير لذلك ستكون هناك معايير في اختيار مرشحي ومرشحات الحزب، وفي إطار التوفيق في الاختيار من بين الوفديين والوفديات خاصة مع ترشح عدد كبير جدا على نظام القوائم وإبداء ما يقرب من ٢٠٠ وفدي ووفدية رغبتهم في الترشح بالقوائم في الشيوخ والنواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.