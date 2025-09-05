كندا: لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك موثوق

صرح رئيس وزراء كندا مارك كارني بأن أوتاوا في الظروف الجديدة لن تعتمد على واشنطن كشريك تجاري موثوق به كما كان من قبل، بسبب الرسوم الجمركية والتغير في السياسة التجارية للولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية والتغير في السياسة التجارية للولايات المتحدة

وخلال خطابه في ميسيساوجا الذي بثته القنوات التلفزيونية الكندية، حيث تعد الحكومة حزمة مساعدة لعمال الصلب ومنتجي زيت الكانولا، وصف كارني ما يحدث في التجارة العالمية بأنه "تصدع وليس مرحلة انتقالية". ووفقا لكلماته، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، تُطبق على معظم البلدان وتشمل غالبية فئات السلع.

وقال كارني: "الآن، للحصول على إمكانية الوصول إلى أكبر اقتصاد في العالم (أمريكا)، يتعين على البلدان شراء هذه الإمكانية حرفيا، من خلال الاستثمارات والتغييرات الأحادية في سياستها التجارية. هذا يحدث في خضم الاضطرابات العالمية، والتحولات الجيوسياسية، والثورة التكنولوجية، والحاجة إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، بحسب رئيس الوزراء الكندي.

ارتفاع البطالة في مناطق وقطاعات مختلفة

وشدد على أن عواقب هذه الخطوات محسوسة، مؤكدا أن العمال يفقدون وظائفهم، وسلاسل التوريد التي تشكلت على مدى عقود تنهار، والشركات مضطرة للبحث عن مصادر جديدة للمواد الخام، وإن عدم اليقين يكبح الاستثمارات ويعيق النمو الاقتصادي.

وأضاف: "نحن نرى هذا بالفعل اليوم، في تقرير العمالة الصباحي في كندا، الذي يسجل ارتفاع البطالة في مناطق وقطاعات مختلفة".

وذكر رئيس الوزراء في ذات الوقت أن كندا رسميا لديها أفضل شروط تجارية مع الولايات المتحدة مقارنة بأي بلد آخر، قائلا: "اليوم، 85٪ من تجارتنا مع أمريكا لا تخضع للرسوم الجمركية، ولدينا أدنى تعريفة جمركية بين دول العالم". ومع ذلك، أضاف: "لقد تغير الواقع ونحن ندرك بوضوح أنه في الظروف الجديدة، لم تعد كندا قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة كما فعلت من قبل".

