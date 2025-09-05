الجمعة 05 سبتمبر 2025
تحدوا الرايات الحمراء، إنقاذ 3 مصطافين من الغرق بشواطئ غرب الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية،
شواطئ الإسكندرية، فيتو

 نجح فريق الانقاذ بشواطئ غرب محافظة الإسكندرية في إنقاذ ثلاثة أشخاص من الغرق، على الرغم من رفع الرايات الحمراء والتي تمنع نزول مياه البحر.

ورصد فريق الانقاذ بشاطئ الكنارى والنخيل إنقاذ ثلاث حالات تسللوا إلى المياه وعرضوا حياتهم للخطر، وعلى الرغم من رفع الرايات الحمراء والتي تعني أن نزول المياه يمثل تهديدا وخطرا على حياة المواطنين ورواد الشاطئ.

 

وشهدت شواطئ محافظة الإسكندرية إقبالًا كثيفًا في العطلة الأسبوعية، حيث توافد المواطنون للاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

 وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن نسب إشغال الشواطئ، حيث سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال 100٪ “كاملة العدد”، وكانت الراية خضراء مع بحرٍ هادئ، أما شواطئ القطاع الغربي، فقد تم رفع الرايات الحمراء ومنع نزول الرواد لمياه البحر. 

 وانتشر مفتشو الإدارة على امتداد الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، وخلال جولتهم الميدانية، قاموا بسؤال الرواد عن قيمة تذاكر الدخول والتأكد من مطابقة عدد الرواد لعدد التذاكر الصادرة، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات، مثل دفع الإكراميات.

 كما تم التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس ومتابعة نظافتها بشكل دوري، كذلك راقب المفتشون توفر المسعفين، وعمال الإنقاذ، وعمال الأبراج، إضافةً إلى التزام الرواد باستخدام البدالات المزودة بسترات النجاة حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت الإدارة المواطنين بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك.

