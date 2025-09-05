الجمعة 05 سبتمبر 2025
مجموعة مصر، بوركينا فاسو يكتسح جيبوتي برباعية في الشوط الأول

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

يتقدم منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي بأربعة أهداف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين بالجولة 7 من تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض لاعب جيبوتي سعيد إيسمان للطرد بالدقيقة 10 ثم سجل منتخب بوركينا فاسو 4 أهداف متتالية عن طريق سيرياك إيري (16') وترينبيجو (28') وإدموند تابسوبا هدفين (36', 43').

ويتواجد منتخبي بوركينا فاسو وجيبوتي في المجموعة نفسها رفقة منتخب مصر.

الكونغو تهزم جنوب السودان

عزز منتخب الكونغو صدارته للمجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـكأس العالم 2026 بالفوز على جنوب السودان، "1/4"، ضمن مباريات الجولة السابعة.

جاءت أهداف الكونغو عن طريق كل من سيدريك باكامبو في الدقيقتين (14', 36') ونثنائيل مبوكو (45'+2') ويوان ويسا (58') فيما سجل هدف جنوب السودان مانجير ماجيك.

ورفع منتخب الكونغو رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة متفوقا على السودان والسنغال بفارق 4 نقاط.

تصفيات كأس العالم

 وبدأت تتضح ملامح المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 خلال التصفيات المؤهلة إلى المونديال في جميع القارات.

وحجزت منتخبات أخرى بطاقات التأهل مباشرة في النسخة الـ23 من الحدث العالمي.

المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026

تأهلت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر إلى كأس العالم بصفتها الدول المضيفة للبطولة.

وتتنافس جميع المنتخبات الأخرى على المقاعد المتاحة لديها من خلال نظام تصفيات مختلف يحدده كل اتحاد قاري بنفسه سواء في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أوقيانوسيا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

وتأهلت هذه المنتخبات إلى كأس العالم بشكل رسمي
من قارة آسيا تأهل..

اليابان وإيران وأوزباكستان والأردن وكوريا الجنوبية وإستراليا

ومن قارة أمريكا الجنوبية تأهل..

الأرجنتين والإكوادور والبرازيل وكولومبيا وأوروجواي وباراجواي

ومن  أوقيانوسيا تأهل..

نيوزيلندا

 

