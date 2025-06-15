ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

حصلت فيتو على كشوفات أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية هذا العام 2025.

وكان قد اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5 %.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وهنأ محافظ الإسكندرية الطلاب الناجحين وأسرهم، معربًـا عن تمنياته بمزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة، كما أعرب عن تقديره لجهود أولياء الأمور ودورهم في تحقيق هذا النجاح، مطالبًا الطلاب بمواصلة الاجتهاد والحفاظ على ما حققوه من تفوق.

من جانبه، أكد الدكتور/ عربي أبو زيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم رفعها على الموقع الإلكتروني:

www.alex-edu.com

كما أوضح أن باب التظلمات على النتيجة سيفتح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، ويستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

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