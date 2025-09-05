تشقق أرضي سطحي بـ سبورتنج وسان ستيفانو في الإسكندرية (صور)

شهدت منطقتا سبورتنج وسان ستيفانو بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تشققا أرضيا سطحيا بالمنطقة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بتشقق أرضي بمنطقتي شرق المحافظة.

وعلى الفور، تحرّكت مديرية الطرق والنقل فورًا للتعامل مع شكاوى المواطنين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تشقق أرضي سطحي في منطقتي سبورتنج وسان ستيفانو على طريق الكورنيش.

وباشرت مديرية الطرق والنقل أعمال الصيانة اللازمة، حيث تم الانتهاء في أسرع وقت لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها، وتأمين سلامة المواطنين وسلاسة حركة المرور.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة، وتتابع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة، حرصًا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

