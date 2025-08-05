الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

تعزيزات عسكرية وترقب للساعات القادمة، تفاصيل معركة حاسمة بمدينة الأبيض فى السودان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

شرع الجيش السوداني فى تعزيز خطوطه الدفاعية، حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، تحسبًا لهجوم محتمل تعد له ميلشيا ما تسمى قوات الدعم السريع على المنطقة، بعدما حققت الميلشيا تقدمات ميدانية كبيرة بالسيطرة على بلدات مهمة، تبعد نحو 40 كيلومترًا عن المدينة.

استعدادات لمعركة الأبيض بين الجيش السوداني والدعم السريع 

وكانت مليشيا الدعم السريع خاضت الأسبوع الماضي، معارك كبيرة في منطقتي أم صميمة والسيال في شمال كردفان، نتج عنه وقف خطط الجيش السوداني للزحف نحو غرب الولاية، التي تربط وسط البلاد بغربه وجنوبه.

 

وحسب وسائل إعلام تهدف العملية العسكرية التي تخطط ميلشيا الدعم السريع، لتنفيذها وتحشد قواتها لذلك، إلى عزل مدينة الأبيض من الشمال والغرب، وتطويق قوات الجيش السوداني في وسطها لإجبارها على الخروج للقتال أو الانسحاب.

ميلشيا الدعم السريع تحذر سكان مدينة الأبيض لتطويق أم درمان 

وجاء في بيان أصدرته مليشيا الدعم السريع، الاثنين الماضى، إن عناصرها تتقدم في جميع المحاور، وباتت على مشارف حدود مدينة الأبيض، وتواصل الزحف لاقتحامها للسيطرة على كامل الإقليم.

حميدتي، فيتو
حميدتي، فيتو

ودعت الميلشيا في البيان مواطني مدينة الأبيض، إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها، زاعمة، أن قواتها ستعمل على تأمين مدينة الأبيض وتوفير الحماية الكاملة للسكان.

 

وتشهد جبهة كردفان تطورات ميدانية متسارعة في ضوء محاولات الدعم السريع لإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية التي تربط الأبيض مع مدينة أم درمان ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم.

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