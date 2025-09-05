الجمعة 05 سبتمبر 2025
يدعم قرار خفض الفائدة، الاقتصاد الأمريكي يضيف 22 ألف وظيفة خلال أغسطس

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، وذلك مقابل توقعات عند 75 ألف وظيفة، من مستويات معدلة عند 79 ألف وظيفة.

تراجع وتيرة زيادة الوظائف الأمريكية 

هذا وتباطأت وتيرة زيادة الوظائف في أغسطس، مما زاد من المؤشرات الأخيرة على ضعف سوق العمل.

دعم قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

ومن المرجح أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مساره نحو خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأظهر التقرير تباطؤا ملحوظا مقارنة بزيادة يوليو البالغة 79 ألف وظيفة، والتي عدلت بالزيادة بمقدار 6 آلاف وظيفة. 

نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في الربع الثاني من 2025

الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. البيت الأبيض يحتفي بالصلابة والخبراء يحذرون من القادم.. وسياسات ترامب أبرز الأسباب

كما أظهرت المراجعات خسارة صافية قدرها 13 ألف وظيفة في يونيو بعد تخفيض التقدير السابق بمقدار 27 ألف وظيفة.

