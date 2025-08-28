الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في الربع الثاني من 2025

الاقتصاد الأمريكي،
الاقتصاد الأمريكي، فيتو

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، وذلك بفضل انتعاش استثمارات الأعمال والدعم الكبير من التجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المُنتَجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي قدره 3.3%، وفق التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، وهذا يقارن بزيادة قدرها 3% أعلن عنها في البداية.

وأضاف صافي الصادرات ما يقرب من 5 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر مساهمة على الإطلاق، بعدما شكل خصما من النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويتم خصم السلع والخدمات التي لا تُنتج داخل الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها تُحتسب عند استهلاكها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصاد الأمريكى التجارة الناتج المحلي الإجمالي التضخم الصادرات

مواد متعلقة

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يظهر انقساما بشأن مخاطر التضخم وسوق العمل

نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2025

الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. البيت الأبيض يحتفي بالصلابة والخبراء يحذرون من القادم.. وسياسات ترامب أبرز الأسباب

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

بعد مد فترة الحجز، الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads