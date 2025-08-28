نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في الربع الثاني من 2025

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، وذلك بفضل انتعاش استثمارات الأعمال والدعم الكبير من التجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المُنتَجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي قدره 3.3%، وفق التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، وهذا يقارن بزيادة قدرها 3% أعلن عنها في البداية.

وأضاف صافي الصادرات ما يقرب من 5 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر مساهمة على الإطلاق، بعدما شكل خصما من النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويتم خصم السلع والخدمات التي لا تُنتج داخل الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها تُحتسب عند استهلاكها.

