تباطؤ حاد في سوق العمل الأمريكي خلال أغسطس مع إضافة 54 ألف وظيفة فقط

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع خلال أغسطس، بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس، في إشارة جديدة إلى وجود متاعب في سوق العمل.

تباطؤ حاد في سوق العمل الأمريكي

وأظهرت بيانات شركة «ADP» لمعالجة كشوف الرواتب أن عدد الوظائف في القطاع الخاص زاد بـ54 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «داو جونز» عند 75 ألف وظيفة، وهو تباطؤ ملحوظ عن مكاسب الشهر السابق البالغة 104 آلاف وظيفة، بحسب شبكة CNBC عربية.

الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «ADP»، في بيان صحفي: «لقد بدأ العام بزخم قوي في نمو الوظائف، لكن هذا الزخم تعرض لانتكاسات بسبب حالة عدم اليقين»، مشيرة إلى أن تزايد قلق المستهلكين، ونقص العمالة، والاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت من أبرز العوامل وراء هذا التراجع في النمو.

وسجلت قطاعات التجارة والنقل والمرافق أكبر الخسائر، بفقدان 17 ألف وظيفة صافية، تلتها قطاعات التعليم والخدمات الصحية بخسارة 12 ألف وظيفة. لكن هذه الخسائر قابلها نمو قوي في قطاع الترفيه والضيافة الذي أضاف 50 ألف وظيفة خلال الشهر.

أما نمو الأجور فظل مستقرا في أغسطس، حيث ارتفعت رواتب العاملين الذين بقوا في وظائفهم 4.4% على أساس سنوي، بينما سجل الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة زيادة قدرها 7.1% للفترة نفسها.

ويأتي تقرير «ADP» ليعزز المخاوف بشأن سوق العمل، إذ أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر أمس الأربعاء أن عدد الوظائف الشاغرة في يوليو كان من بين أدنى المستويات منذ عام 2020.

وتتجه الأنظار الآن إلى التقرير الرسمي المرتقب للوظائف المقرر صدوره صباح الجمعة، ويتوقع اقتصاديون أن تظهر بيانات الحكومة إضافة 75 ألف وظيفة غير زراعية في أغسطس، بما يتماشى تقريبًا مع الشهر السابق، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.2%.

