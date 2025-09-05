الجمعة 05 سبتمبر 2025
رئيس هيئة الصرف بالإسكندرية يبحث مع جمعية مستثمري مرغم مشاكل المنطقة الصناعية

الاسكندريه
الاسكندريه

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مستثمري منطقة مرغم الصناعية، بحضور  "نبيل ياقوت أبو حمده" رئيس جمعية مستثمري مرغم، وذلك لمناقشة المشكلات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية وسبل وضع حلول عاجلة لها.

 

وخلال الاجتماع، أكد اللواء "محمود نافع" أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حريصة على دعم المناطق الصناعية، باعتبارها أحد أعمدة التنمية الاقتصادية في المحافظة، مشددًا على أن تحسين كفاءة البنية التحتية وخدمات الصرف يعد عنصرًا أساسيًا لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بمرغم، وعلى رأسها تراكم بعض المشكلات الفنية في شبكات الصرف، والتي تؤثر على سير العملية الإنتاجية.

كما جرى طرح مجموعة من المقترحات العاجلة والعملية للتعامل مع الموقف، مع وضع خطة تنفيذية قصيرة المدى لحل الأزمات الحالية، بالتوازي مع خطة استراتيجية طويلة المدى تضمن استدامة وتحسين الخدمة.

من جانبه، ثمَّن "نبيل ياقوت أبو حمده" حرص الشركة على التواصل المباشر مع المستثمرين، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الدولة وأجهزتها التنفيذية بتذليل العقبات أمام الصناعة، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار عجلة الإنتاج وتطوير المناطق الصناعية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة، وتنسيق الجهود بين شركة الصرف الصحي والمستثمرين بما يحقق التنمية الصناعية المنشودة ويعزز فرص الاستثمار بالإسكندرية.

بالاسكندرية الصرف الصحي محمود نافع

