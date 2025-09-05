أسماء مصابي حادث ميكروباص صحراوي المنيا

حصل موقع "فيتو" على أسماء المصابين حادث صحراوي المنيا الغربي، الذي أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات متنوعة.

إصابة 17 شخصا، ننشر أسماء مصابي ميكروباص صحراوي المنيا

وهم: محمد رجب محمد 25 سنة، وشعبان رجب محمد 24 سنة، إيمان فضل محمد 28 سنة، إسلام فتحي صابر 13 سنة، علياء جود مندي 15 سنة، عمرو سيد حسن 18 سنة، أمل آدم عبد الغفار 28 سنة، نجلاء حميدة ابو الحسن 28 سنة، أمل محمد جلال 18 سنة، سلوى السيد حسن 24 سنة، مانجه معروف مراد 35 سنة، غالية أحمد إبراهيم 37 سنة، اسماء صديق كامل 26 سنة، أحمد على احمد 24 سنة، يحي السيد حسن 23 سنة، أحمد محمد أحمد 24 سنة، إيمان السيد فايد 15 سنة، وجميعها مقيمين في مركز مغاغة، شمال المنيا.

انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي في المنيا

شهدت محافظة المنيا اليوم الجمعة، حادثا مروعا أصيب خلاله 17 شخصا، في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز مطاي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، بلاغا من المقدم حازم الحيني رئيس مباحث مركز مطاي، يفيد بوقوع حادث بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال المنيا.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وقوة أمنية من شرطة تأمين الطرق، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 17 شابا وفتاة، جميعهم مقيمين بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على الميكروباص والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت الفحوص الطبية للمصابين وجود كدمات وجروح واشتباه كسر وما بعد الارتجاج، ونزيف لبعض المصابات، وسحجات وكدمات، وقد أجريت الإسعافات العاجلة للمصابين.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

