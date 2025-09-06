السبت 06 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تنسيق الدبلومات، الكليات المتاحة لدبلوم زراعة نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو
 أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن عدد الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام ٣ أو ٥ سنوات – دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية) الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني في أول أيام فتح باب التسجيل  الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، قد بلغ نحو ١٠٠ ألف طالب.

ويستمر تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية حتى يوم السبت الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

 

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، الكليات المتاحة لدبلوم زراعة نظام 3 سنوات، وشروط القبول.

 

الكليات المتاحة لدبلوم زراعة نظام 3 سنوات

تقبل كليات الزراعة بالجامعات المصرية الحكومية، طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات، وفقا للتوزيع الجغرافي، وهي كالتالي:
كلية الزراعة قناة السويس
كلية الزراعة المنصورة
كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية
كلية الزراعة الوادي الجديد
كلية التكنولوجيا والتنمية الزقازيق

 

كليات تربية تقبل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات

يمكن لطلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات الالتحاق بكليات التربية بشرط التوزيع الجغرافي، وهي كالآتي:

كلية التربية بشبين الكوم  جامعة المنوفية

كلية التربية جامعة كفر الشيخ

كلية التربية جامعة دمنهور

كلية التربية  جامعة طنطا

كلية التربية جامعة المنيا

ويمكن لطلاب دبلوم الزراعة نظام 3 سنوات، التقديم على برامج التعليم التبادلي، بشرط اجتياز اختبارات القدرات وهي كالتالي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

 

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

 

معاهد فنية متوسطة تقبل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات

معاهد السياحة والفنادق: المطرية، الإسكندرية، بورسعيد، قنا.

معاهد السياحة والفنادق (شعبة المطاعم): المطرية، الإسكندرية، قنا.

ويشترط للالتحاق بشعبة المطاعم اجتياز اختبار قدرات داخل المعهد بعد الترشيح.

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

وحددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب الدبلومات الفنية، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لكل مؤهل من مؤهلات الدبلومات الفنية، وجاءت كالتالي:

  • أولًا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.                                
 ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....(ثلاث سنوات أو خمس سنوات).
2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج
   باستمارة النجاح كما يلي:
س  /  000000
3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).
4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

 

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية".

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا
2. يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.
3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).
4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

