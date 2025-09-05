تنسيق الدبلومات، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 5 سنوات

تنسيق الدبلومات، افتتح موقع التنسيق اليوم، بابه لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2025، ويبحث طلاب دبلوم صناعي 5 سنوات عن مؤشرات القبول بالكليات 2025، بعد فتح باب تسجيل الرغبات والحد الأدنى.

وتختلف مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية كل عام عن سابقه، وفقا لأعداد الطلاب والرغبات التي يسجلونها على موقع التنسيق.

ويمكن لطلاب دبلوم صناعي 5 سنوات الاسترشاد بنتيجة تنسيق العام الماضي 2024 والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 5 سنوات لعام 2024



هندسة السويس 99.00

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.50

هندسة بترول وتعدين السويس 98.30

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 98.20

كلية الهندسة جامعة دمنهور 98.14

هندسة القاهرة 97.72

هندسة بور سعيد 97.60

هندسة حلوان 97.60

هندسة بنها بشبرا 97.60

هندسة الطاقة أسوان 97.55

هندسة الإسكندرية 97.50

هندسة طنطا 97.44

هندسة عين شمس 97.40

هندسة بنها 97.40

هندسة حلوان بالمطرية 97.40

هندسة كفر الشيخ 97.35

هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.33

هندسة الزقازيق 97.30

هندسة الفيوم 97.30

هندسة المنصورة 97.20

هندسة أسوان 97.20

هندسة دمياط 97.17

هندسة بني سويف 97.11

هندسة أسيوط 97.10

هندسة جنوب الوادي 97.10

هندسة المنيا 97.10

هندسة سوهاج 97.06

تربية السويس 96.97

تربية حلوان 96.90

تربية المنيا 96.80

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.78

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 96.76

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.74

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 96.72

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 96.70

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.70

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 96.61

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 96.60

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 96.55

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 96.55

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 96.50

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 96.50

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.50

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 96.40

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 96.33

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 96.30

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 96.30

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.30

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.28

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 96.28

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 96.20

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 96.17

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 96.11

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 96.11

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.10

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.10

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.09

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.07

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 96.06

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 96.00

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.00

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.94

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.93

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 95.90

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 95.90

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 95.89

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 95.80

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 95.72

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 95.70

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 95.70

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 95.67

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.67

تربية نوعية طنطا 95.55

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.39

فنون جميلة (عمارة) حلوان 95.06

تربية نوعية جنوب الوادي 94.78

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 94.56

تربية نوعية عين شمس 94.50

فنون تطبيقية طنطا 94.20

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 94.20

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.11

تربية نوعية كفر الشيخ 93.72

فنون جميلة (عمارة) المنيا 93.67

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.56

تربية نوعية بنها 93.06

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.80

تربية نوعية المنصورة 92.67

تربية نوعية المنوفية بأشمون 92.61

تربية نوعية أسوان 92.35

تربية نوعية الزقازيق 92.11

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 91.89

تربية نوعية المنيا 91.78

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 91.67

تربية نوعية بورسعيد 91.61

تربية نوعية سوهاج 91.60

تربية نوعية دمياط 91.56

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 90.90

اقتصاد منزلى حلوان 90.72

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 90.60

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 90.30

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.20

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 90.00

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 90.00

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.