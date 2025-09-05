الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: المقاومة منفتحة على المبادرات الجادة لوقف الإبادة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمبادرات الجادة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني.

الجبهة الشعبية: المقاومة منفتحة على المبادرات الجادة لوقف الإبادة

واتهمت الجبهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة رفض جميع المبادرات الرامية إلى وقف ما وصفته بـ"المحرقة"، معتبرة أن سياساته تدفع باتجاه إطالة أمد الحرب وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على تعطيل وإفشال جهود الوسطاء الرامية إلى وقف الحرب، ماضيا في خطط "الإبادة والتهجير" في حرب "لا نهاية لها".

وأضافت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن ارتكاب الجرائم ما لم يدفع "أثمانا باهظة"، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو ماضية في عملياتها العسكرية "غير مبالية بكل المواقف والاحتجاجات الدولية".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير اليوم الجمعة، أن عائلات الأسرى تلقت اتصالات من ضباط بجيش الاحتلال قبيل عملية عسكرية مرتقبة في مدينة غزة.

