جيش الاحتلال الإسرائيلي: فقدنا عشرات الجرافات العسكرية بسبب المقاومة الفلسطينية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية كبدتهم خسائر كبيرة ليس في الأفراد فحسب الذين وصل عددهم لمئات القتلى بل في المعدات كذلك.

الإذاعة العبرية: الجيش يواجه الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة

وذكرت الإذاعة العبرية أنه بسبب العمليات في غزة فقد جيش الاحتلال عشرات الجرافات العسكرية الثقيلة أو تضررت في قطاع غزة بفعل الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة التي تعمل المقاومة على استهدافها منذ بدء العمليات ضدها والتوغل البري منذ نحو سنتين.

ويأتي ذلك فيما حذر جيش الاحتلال الحكومة، من أن الهجوم على غزة قد يؤدي إلى سقوط عشرات القتلى من الجنود.

 جيش الاحتلال: الجنود يسقطون قتلى دون تحرير أي أسير

وحذر جيش الاحتلال من أن الجنود سيسقطون قتلى دون تحرير أي أسير، جاء ذلك خلال ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وتشير تقديرات لجيش الاحتلال إلى أن السيطرة على مدينة غزة قد تستغرق نحو 3 أشهر، بينما القضاء على حـماس قد يمتد لعام أو أكثر.

 المؤسسة العسكرية تعتزم تكثيف عملياتها البرية

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرح أمس الثلاثاء، بأن المؤسسة العسكرية تعتزم تكثيف عملياتها البرية داخل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة. 

