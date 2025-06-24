رقم جديد لـ سواريز بعد هدفه في بالميراس بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أحرز لويس سواريز لاعب انتر ميامي الأمريكي، هدفا في مرمى بالميراس في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

ويعتبر سواريز ثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم للأندية، بعد سيرجيو راموس مع مونتيري المكسيكي بعمر 39.

وجاء هدف سواريز في عمر الـ 38.

وتأهل فريقا بالميراس ولإنتر ميامي لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد تعادلهما 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

وأحرز باولينيو لاعب بالميراس هدفًا لفريقه امام انتر ميامي في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز ماوريسيو الهدف الثاني لبالميراس في الدقيقة 87.

وأحرز تاديو أليندي لاعب إنتر ميامي، الهدف الأول لفريقه في مرمى بالميراس بالدقيقة 16.

وأحرز سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

تشكيل إنتر ميامي أمام بالميراس

تشكيل بالميراس أمام إنتر ميامي

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.



المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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